Marcos Oliveira pede ajuda financeira nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 19/10/2022 11:30

Rio - Marcos Oliveira, de 66 anos, que viveu o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", voltou a pedir dinheiro nas redes sociais, nesta terça-feira. Com problemas financeiros, o ator pediu ajuda aos fãs e amigos para pagar seu aluguel e alguns remédios de seu tratamento. O ator ainda frisou que deseja voltar a trabalhar em breve após passar por uma cirurgia de fístula na uretra em julho.

"Sei que é tão duro vir aqui sempre, ficar pedindo, eu sei que já está ficando chato, mas eu preciso pagar o aluguel no fim do mês. Nele já estão inclusos água, luz e gás. E os remédios especiais para meu tratamento final, me ajude só mas um pouco ? Agora só falta a bolsa de colostomia para dentro e tô livre para trabalhar. Vou começar correr a trás. E vem aí marcos Oliveira sobrevivendo as supostas perdas", escreveu ele, na legenda da publicação, que continha um número de telefone para as doações via pix.

Marcos também tem divulgado em sua rede social o link de uma vaquinha virtual, que tem como objetivo cobrir suas despesas até seu retorno ao trabalho. Até o momento, já foi arrecadado mais de R$19 mil reais. A meta do ator é alcançar o valor de R$50 mil.