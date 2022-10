Bella Campos posa no elevador com MC Cabelinho após receber flores - Reprodução/Instagram

Bella Campos posa no elevador com MC Cabelinho após receber flores

Publicado 19/10/2022 13:30 | Atualizado 19/10/2022 13:32

Rio - Bella Campos compartilhou nos seus stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (19), uma foto no elevador ao lado de MC Cabelinho, intensificando ainda mais as suspeitas de um romance entre os dois. O cantor fez questão de repostar a publicação da atriz, que foi sucesso como a Muda, em "Pantanal".

Na postagem anterior, Bella já havia mostrado uma rosa amarela, em um arranjo com flores brancas que recebeu, mas sem revelar quem teria dado o presente.

Nas últimas semanas os dois têm sido vistos juntos em eventos em clima de romance, após terem sido flagrados aos beijos em um pagode no Rio. Entretanto, até o momento, nenhum dos dois confirmaram publicamento a namoro.