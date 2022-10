Fernanda Paes Leme desabafa após piora da cachorra de estimação, Matilda - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes Leme desabafa após piora da cachorra de estimação, MatildaReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2022 13:17 | Atualizado 19/10/2022 13:18

Rio - Fernanda Paes Leme usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar sobre a piora do quadro de saúde de sua cachorra de estimação, Matilda. No Instagram, a atriz contou, com lágrimas nos olhos, que a cachorrinha precisou passar a madrugada em uma clínica veterinária.

"Quadro neurológico da Matilda piorou do nada. Ela passou a noite na clínica. Que dureza, gente", lamentou a artista pelos stories.

Anteriormente, Fernanda havia contado a história de Matilda aos seguidores e revelou que a cachorrinha foi encontrada por seu noivo, Victor Sampaio, em uma estrada. "Ele a levou pra casa e começamos a cuidar. Não demorou e nos apegamos muito a ela e decidimos que ela ficaria em casa com a gente e não no sítio como pensamos inicialmente. Matilda era nossa nova companheirinha. O período de adaptação foi tranquilo. De um animalzinho medroso a um ser de extremo carinho e animação", disse ela na ocasião.

"Suspeito que esse foi o 'motivo' da pessoa covarde que a abandonou. É uma doença comum em animais que não foram vacinados. Mas estamos cuidando, com tudo que podemos e está ao nosso alcance. Ela está em uma fase crítica da doença e os próximos dias serão essenciais. Eu só choro e quero proteger e cuidar. Independentemente do tempo em que ela esteja com a gente, independentemente de tudo, ela está recebendo amor, atenção e tratamento", declarou.