Jenny Miranda fica noiva após três meses de namoro - Reprodução

Jenny Miranda fica noiva após três meses de namoro Reprodução

Publicado 19/10/2022 13:29

Rio - Jenny Miranda está noiva! A filha de Gretchen foi pedida em casamento pelo dermatologista Fábio Gontijo durante uma viagem romântica do casal pela Serra do Cipó, interior de Minas Gerais. Os dois, que se conhecem há dois anos, iniciaram o romance em agosto. O namoro se tornou público no mês passado. Ao Dia, nesta quarta-feira, a influenciadora falou sobre o momento especial.



fotogaleria

"Estou muito feliz. Não esperava. Pra mim era uma viagem de descanso. Fui pega de surpresa, porque o Fábio é muito tímido. Ele acabou me pedindo em casamento em um barzinho local, que estava lotado de gente. Ele ajoelhou e tudo. Falou que me amava. Óbvio que aceitei. Estou muito feliz que ele vai ser meu marido, porque ele é o homem dos meus sonhos", afirmou Jenny.