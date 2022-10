Tatá Werneck homenageia avó já falecida em data que comemoraria 90 anos - Reprodução / Instagram

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais para prestar uma homenagem à sua falecida avó, Hermelinda Arguelhes, chamada carinhosamente de Denguinho. No Instagram, a atriz escreveu um texto emocionado sobre a senhora, que morreu em dezembro de 2021, e completaria 90 anos de idade nesta quarta-feira.

"Hoje você faria 90 anos. Que saudade de deitar e sentir esse cheirinho de vó. Aquela barriguinha linda. Aquele pezinho que eu passava creme. Aquelas unhas sempre feitas com esmalte de purpurina. Daqui a pouco vai ser o primeiro natal sem você, meu denguinho", iniciou a artista na legenda das fotos de Hermelinda, publicadas em seu feed. "Você me disse que ia partir que nem Chico Xavier: quando todo mundo tivesse feliz. Você partiu no Ano Novo. Esperou mais um Natal. Só Deus sabe como rezei pra ter mais um Natal do seu lado. E tive", acrescentou.

"Até na sua partida você foi perfeita. Não teve medo algum. Estava feliz porque ia encontrar Jesus. Esperou eu me fortalecer e ter coragem de encarar sua perda, pegar sua mão. Você partiu com todos a sua volta. Rezando. Cantando. Dizendo o quanto te amávamos. Eu te amo tanto, Denguinho! Eu vou te amar pra sempre. Eu faço piada pra aliviar a saudade, tá? Você me ensinou a ter senso de humor. E me ensinou a ter fé. Descansa. Você foi perfeita. Apareça em sonho de novo. Você estava mais linda ainda", finalizou Tatá.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para deixar suas palavras de carinho. "Acho que caiu um cisco no meu olho", escreveu uma seguidora, emocionada. "Que declaração mais linda!", elogiou outro. "Ela te ama e te cuidará para sempre", opinou um usuário. "Chorei muito, Tatá Werneck. Sua Denguinho vigia você e os seus do alto! Beijos no seu coração", disse uma internauta.