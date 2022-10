Thales Bretas e Janja Silva - Reprodução/Instagram

Thales Bretas e Janja Silva Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 15:21

Rio - Thales Bretas compartilhou nesta quarta-feira (19) um registro do seu encontro com Janja Silva, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O dermatologista e viúvo de Paulo Gustavo demonstrou seu apoio ao candidato a presidência da república e desejou sorte ao casal nas últimas semanas de campanha eleitoral para o segundo turno.

"Que alegria conhecer nossa futura primeira-dama @janjalula e confirmar que ela é uma pessoa amorosa, inteligente, sensível e que vai ficar do lado dos brasileiros que mais precisam de atenção nos próximos 4 anos. Valorizar nossa saúde, nossa cultura e nossa educação são as prioridades do governo que abraça a todos com carinho e cuidado. Por isso me identifico tanto com esse casal. Viva @lulaoficial e @janjalula, muita sorte e sucesso nessa reta final", escreveu.