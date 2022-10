Claudia Rodrigues - Divulgação

Publicado 19/10/2022 15:54 | Atualizado 19/10/2022 15:55

Rio - Claudia Rodrigues, de 52 anos, está internada em um hospital de Curitiba, no Paraná, desde terça-feira. Ela deu entrada na unidade de saúde após surgirem machas avermelhadas pelo seu corpo, sentir coceira, fadiga excessiva, dores, além de outros sintomas recorrentes a Esclerose Múltipla. A atriz, que está acompanhada da noiva, Adriane Bonato, seria transferida para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira, no entanto, não foi possível, já existe o risco de piora em seu estado de saúde.

"Claudinha não será transferida de Curitiba para o hospital Albert Einstein, pois existe um risco de piora da atriz no trajeto devido a inflamação generalizada, pois mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incomodo, além de outros sintomas recorrentes a Esclerose Múltipla... Foram descartadas as possibilidades de Herpes Zoster e Varíola do Macaco", informou Marcelo Calone, gestor de Cláudia Rodrigues, através de um comunicado enviado ao Dia.