Fernando ZorReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 15:40 | Atualizado 19/10/2022 16:06

Rio - Quase um mês depois de se separar de Maiara pela décima vez, Fernando Zor fez uma postagem polêmica, nesta terça-feira. O cantor, da dupla com Sorocaba, usou o Instagram para revelar as qualidades que procura em uma companheira e acabou desagradando os seguidores pelos tópicos que citou.

O artista começou a lista citando os príncipios que sua "mulher ideal" deve ter: "honestidade, fidelidade e tem que ter uma conexão com a roça". Em seguida, o sertanejo acrescentou que a parceira não poderia "viajar loucamente com as amigas" e nem "ficar mais de cinco dias longe" de Fernando. Ele ainda disse que procura uma pretendente que siga a religião católica e tenha a família como "prioridade".

"Não muito magra e nem muito gorda, mais baixa que eu, com pés pequenos, cabelos claros. Não pode ser vegana, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada. Na cama: sem timidez", continua a lista publicada pelo cantor, que ainda pede que a mulher saiba "fritar ovo sem estourar a gema e fazer o arroz soltinho", além de "tomar banho de box fechado e não usar o vaso" na frente de Fernando. Nos comentários, o sertanejo também fez questão de destacar que sua futura parceira "tem que votar no 22", em referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição neste ano.

A postagem virou alvo de piadas entre os seguidores e alguns internautas detonaram a postura do artista, relembrando o namoro conturbado entre Fernando e Maiara, da dupla com Maraisa. "Você teve tudo isso e mais um pouco, e não cuidou", criticou uma fã. "Apaga que ainda dá tempo", pediu outra pessoa. "Essa vergonha você quer passar no crédito ou no débito?", ironizou outro usuário. "Afe, se você passasse minimamente perto de ser o homem ideal... Mas nem isso. Sorte da sua ex!", disse mais uma internauta.



