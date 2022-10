Após polêmica com Danilo Gentili, Marcius Melhem faz caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas - JC Pereira / AgNews

Após polêmica com Danilo Gentili, Marcius Melhem faz caminhada na Lagoa Rodrigo de FreitasJC Pereira / AgNews

Publicado 19/10/2022 15:41 | Atualizado 19/10/2022 15:43

Rio - Marcius Melhem, que recentemente se envolveu em uma polêmica com Danilo Gentili, foi clicado, nesta quarta-feira, enquanto fazia uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas. O ator, que enfrenta uma batalha judicial contra as acusações de assédio da humorista Dani Calabresa, solicitou, recentemente, o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil reais por danos morais ao apresentador do SBT.

fotogaleria

Na época, Marcius Melhem havia movido uma ação judicial contra o humorista, alegando que Danilo Gentili teria ultrapassado os limites ao satirizar as acusações de assédio sexual que envolviam seu nome. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso, afirmando que o apresentador não quebrou o direito da liberdade de expressão.

No Instagram, Gentili aproveitou para comentar a decisão da justiça e também, alfinetou o ator. "Vocês me perguntaram o que eu achei da decisão do juiz, que me inocentou no caso com o Marcius Melhem. Eu achei justo, eu estava fazendo piada. Eu achei até que o Marcius Melhem entenderia o que é uma piada, mas eu lembrei dos programas que ele fazia na Globo e pensei: 'Não, acho que ele não entende o que é uma piada'", iniciou.

"De todo modo, era um processo que me faltava porque eu já fui processado por tudo que é gente. Deputado, governador, prefeito, político… Agora, por comediante? Essa foi a primeira vez. Mas confesso que no fim eu gostei, porque foi a primeira vez que eu acabei dando risada de alguma coisa que o Marcius Melhem fez", disparou. "Se eu pretendo continuar falando dele? Não sei, se ele voltar às notícias eu falo. Mas como ele está sem emprego, não tem mais relevância, acho que vai ser difícil alguém voltar a falar dele", concluiu o apresentador do "The Noite".