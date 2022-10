Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 16:52

Rio - Bárbara Evans emagreceu 25 quilos depois do nascimento de Ayla, de 6 meses, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, e nesta quarta-feira, em resposta ao questionamento de uma seguidora, a modelo explicou no Instagram Stories o motivo de seu empenho para perder peso.

fotogaleria "Bárbara, por que é tão importante assim para você ficar e ser tão magra?", perguntou a internauta. "Para poder entrar no meu vestido de casamento, que está pronto há dois anos. E o casamento será em dezembro", respondeu a modelo.

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro são casados no civil e a celebração no religioso está prevista para o dia 9 de dezembro. A cerimônia precisou ser adiada devido a pandemia do coronavírus.