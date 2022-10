Glória Menezes é parabenizada pela nora no aniversário de 88 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 17:20

Rio - Glória Menezes completa 88 anos, nesta quarta-feira, e sua nora, Mocita Fagundes, usou as redes sociais para homenagear a atriz. Em postagem no Instagram, a mulher de Tarcisinho se declarou para a veterana e falou sobre as comemorações da data especial.

fotogaleria

"Ela sabe que eu a amo. Hoje é dia de Glória! Já teve beijos e cantoria pelo FaceTime! Já teve flores pela tele-entrega! Agora tem a 'declaração de amor pública'! Não existe nenhuma Glória igual a ela! Ela é minha luz! Feliz 88 anos, meu amor! Que esse sorriso nos ilumine por muito tempo ainda!", escreveu Mocita.

Nos comentários, fãs da atriz se juntaram à celebração: "Parabéns, Glória! Toda felicidade do mundo", desejou uma internauta. "Vida longa pra essa linda", escreveu outra seguidora. "Feliz aniversário, rainha!", disse uma terceira.

Confira: