Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré - Reprodução / Instagram

Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2022 17:53

Rio - Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para atualizar os seguidores a respeito do estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina. A menina, que completará 4 meses na próxima sexta-feira, nasceu com anomalia de Ebstein, um problema raro no coração.