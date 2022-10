Ingrid Guimarães - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 18:08

Rio - Ingrid Guimarães usou seu perfil no Instagram para mandar a real sobre o prazer feminino na maternidade. Nesta quarta-feira, a atriz compartilhou uma imagem feita pela artista Bruna Alcantara com a frase: "mães também gozam", e aproveitou para dividir uma reflexão com os seguidores.

"Mães também gozam. Mães sentem prazer, dor, medo, angústia, alegria, tristeza... Mães são mulheres. Abordei esse tema em 'De Pernas pro Ar' (filme de 2010) e sinto que, mesmo sendo um assunto libertador pras mulheres, ainda é incômodo pra muitos. Que a gente possa falar mais, sentir mais. Ser mãe é ser tudo e sentir tudo ao mesmo tempo", declarou a artista, na legenda da publicação.

A postagem rendeu uma série de comentários e Ingrid recebeu o apoio de amigas famosas: "É isso!", concordou Fafá de Belém. "Maravilha", disse Camila Pitanga. "E viva o gozo da mãe, é libertador!!", escreveu Samara Felippo. "Odeio esse tabu de que quem é mãe e fala de sexo é vista como vulgar", desabafou uma fã.

Por outro lado, também teve quem criticasse a humorista pelo post polêmico: "Nada a ver com o momento atual. Frase errada na hora errada", disse um seguidor. "Que postagem desnecessária", comentou outro internauta. "Tá vendo como o assunto é incômodo? Incomoda os homens, não as mulheres", protestou Ingrid.

