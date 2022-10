Gusttavo Lima - Reprodução.

Publicado 19/10/2022 18:11

Rio - Gusttavo Lima foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a indenizar um idoso, dono do número de celular citado na música "Bloqueado". O cantor terá que pagar o valor de R$ 10 mil porque o homem afirmou ter recebido diversas ligações de fãs do artista após o lançamento da canção e que era impossível continuar utilizando a linha telefônica.

A juíza que homologou a sentença entendeu que a situação trata-se de um caso de violação de privacidade. Apesar de Gusttavo Lima alegar ser apenas o intérprete da música, e não o compositor, a sentença salientou o fato do cantor ter incentivado os seus mais 40 milhões de seguidores no Instagram a ligarem para o número.



"O requerido Nivaldo Batista Lima (nome artístico do sertanejo), por meio de seu perfil na rede social Instagram, onde possui mais de 40 milhões de seguidores, acabou por estimular seus fãs a ligarem para o número (...) idêntico ao contato do autor. Nesse aspecto, a conduta do requerido Nivaldo que se revestiu de culpa, uma vez que foi imprudente, considerando que as suas publicações, em razão do número expressivo de seguidores, ganham alcance nacional, despertando reações e atitudes diversas", diz a decisão.