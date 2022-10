Nanda Costa e Lan Lahn com as filhas, Kim e Tiê - Reprodução Internet

Publicado 19/10/2022 19:03

Rio - Nanda Costa e Lan Lanh acordaram em clima de festa com a celebração pelo 1º aniversário das filhas, Kim e Tiê. O casal de artistas registrou a comemoração pela data especial nos Stories do Instagram, com um vídeo em que fazem a festa com as gêmeas, com direito a balões personalizados e presentes.

Quem também usou as redes sociais para parabenizar as pequenas foi a atriz Emanuelle Araújo, madrinha das gêmeas. "1 ano de muitos motivos pra sorrir. Elas são mágicas e já muito amadas antes de nascerem. Elas alegram qualquer ambiente! E de luz a gente se embola, aprende, ensina e consagra essa família abençoada. Obrigada, minhas irmãs, por estas joias. Estou aqui pra tudo que precisarem e pra amá-las muito. Do tamanho destas gargalhadas gostosas. A gente ama vocês demais!!!! Viva Kim e Tiê", escreveu ela em postagem no Instagram.

Fabiula Nascimento foi outra famosa que fez questão de comemorar o aniversário das filhas de Nanda e Lan: "Há um ano, essa dupla virou quarteto. Elas, que já eram luz, ficaram ainda mais luminosas em receber essas duas preciosas na terra! Viva essas mães nascidas e suas filhas amadas!!! Amo vocês, mainhas… Amo aprender com vocês. Kim e Tiê têm uma família de encher os olhos!", declarou.