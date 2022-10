Bianca Andrade abre o jogo sobre separação em entrevista com Marília Gabriela - Reprodução/YouTube

Bianca Andrade abre o jogo sobre separação em entrevista com Marília GabrielaReprodução/YouTube

Publicado 19/10/2022 22:26

Rio - Bianca Andrade foi sincera ao relembrar o fim do casamento com o youtuber Fred, de quem se separou em abril deste ano. A influenciadora conversou com Marília Gabriela em vídeo publicado no Youtube, nesta quarta-feira, e explicou que o término foi motivado pelas mudanças que aconteceram após o nascimento de Cris, primeiro filho do casal.

"Fiquei muito confusa, me senti presa. Eu precisava entender aquele momento, saber quem eu era. Sou uma pessoa livre", declarou a empresária, no podcast "Gabi De Frente De Novo". A youtuber também conhecida como Boca Rosa deixou bem claro que não havia uma disputa entre o ex-casal de influencers: "No nosso caso, não. A nossa conexão era muito maior que o celular", afirmou. "Fiquei muito confusa, me senti presa. Eu precisava entender aquele momento, saber quem eu era. Sou uma pessoa livre", declarou a empresária, no podcast "Gabi De Frente De Novo". A youtuber também conhecida como Boca Rosa deixou bem claro que não havia uma disputa entre o ex-casal de influencers: "No nosso caso, não. A nossa conexão era muito maior que o celular", afirmou.

Em outro momento, Bianca ainda foi sincera ao responder se já se considera rica: "Depende do que é ser rica. Mas acredito que não sou rica. Não comprei um jatinho, ainda, por exemplo (risos)", brincou. "Antigamente, quando ganhei meus primeiros R$ 100 mil, eu pensei 'nossa, estou milionária'", relembrou a ex-BBB. "Hoje em dia, você ganha muito mais", replicou Gabi.

"Hoje é diferente. Sei lidar melhor com meu dinheiro, depois que criei minha empresa, aprendi a mexer com o que ganho. Tudo que eu ganho, eu invisto. Tenho um gasto muito grande com a empresa e minha equipe, que, inclusive, 98% dela são mulheres", explicou Boca Rosa.

Confira: