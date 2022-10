Ludmilla chega ao Prêmio Multishow: ’É ’L’ no segundo turno’ - Ag. News

Publicado 19/10/2022 07:37

Rio - A cantora Ludmilla falou sobre os sertanejos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição presidencial, nesta segunda-feira. A artista, que declarou voto em Lula (PT), disse que os cantores que foram ao Palácio da Alvorada "vivem uma realidade diferente".

"Acho que o sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é do funk, da periferia, está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda. O povo foi mais atingido, mais atingido do que a gente pela crise econômica. Eu acho que eles vivem em outra realidade, e a gente está vivendo o que está acontecendo de fato. É 'L' no segundo turno", disse a cantora ao chegar no Prêmio Multishow.