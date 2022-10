Alexandre Pires e Seu Jorge ganham o troféu de Show do Ano no Prêmio Multishow - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 19/10/2022 08:25 | Atualizado 19/10/2022 08:33

Rio - Alexandre Pires e Seu Jorge participaram do Prêmio Multishow, que aconteceu no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Seu Jorge não parou para conversar com a imprensa, mas Alexandre Pires falou sobre os ataques racistas que o amigo recebeu durante show no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. No prêmio Multishow, Alexandre Pires e Seu Jorge levaram para casa o troféu de Show do Ano.

"Muita tristeza. A gente vive um momento de mais atenção, de mais esclarecimento em relação a isso, um momento em que tantas coisas são reveladas e aí quando acontece uma coisa dessas é meio desanimador, é como se voltasse tudo a estaca zero. Meu amigo, meu irmão, companheiro de trabalho, ter passado por isso em um lugar que eu tenho muito apreço, que é o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul, e de repente você passar por um constrangimento desse é desanimador. A gente pede a Deus que toque no coração dessas pessoas, somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco e é isso, mais respeito, mais humanidade. A gente precisa se unir e fazer com que as pessoas nos enxerguem da mesma forma que a gente enxerga essas pessoas, como seres humanos e nada mais. Triste. Seguimos", disse o cantor ao "F5".

Questionado sobre o apoio dos cantores sertanejos à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), Alexandre Pires disse não acreditar que o apoio a um lado ou outro seja característico de um gênero musical específico.

"Não existe gênero para um posicionamento político. Você tem a sua escolha, a sua opinião. Eu acho que todas as opiniões são válidas e devem ser respeitadas. Eu tenho o meu posicionamento, não revelo porque o meu voto é um voto secreto, mas eu peço que, sinceramente, tudo isso passe o mais rápido possível porque realmente a gente vive um momento muito intenso, com muita polarização, muita guerra, e pouca paz. Tomara que isso se resolva da melhor maneira possível tanto para um lado ou para o outro. Quem vencer, que as pessoas aceitem, e que o país siga buscando o seu melhor", afirmou.