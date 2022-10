Priscila Fantin participou do programa 'Manhã do Ronnie' - Reprodução/RedeTV!

São Paulo - A atriz Priscila Fantin, que está fora da TV há quatro anos, esteve no "Manhã do Ronnie". Por lá, ela relembrou o início da carreira e opinou sobre influenciadores que viram atores.

"Aos 16 anos, me convidaram para fazer 'Malhação' (1999) e aí eu falei: ‘Nunca tinha pensado nisso, mas se está havendo um convite para algo que tanta gente almeja, preciso me atentar de que talvez a vida ou o universo esteja me trazendo um desafio que eu precise abraçar’. Então, encarei como uma missão de vida", contou.

Na produção, a atriz deu vida á Tatiana, e teve contato com atores como Lilia Cabral e Paulo Gorgulho. Fantin também recordou o primeiro dia de gravação: “Foi um primeiro dia de gravação intenso. Era o primeiro beijo e ao mesmo tempo eu via o pai da Tati traindo a mãe, aí eu saía correndo de bicicleta e rolava escadaria abaixo. Era muita coisa para quem não entendia muito bem desse universo de interpretação”.

Em seguida, ela opinou sobre a presença de influenciadores em novelas: “Hoje em dia, as pessoas têm muita desenvoltura em frente às câmeras, em falar, tem oratória. Para elas, às vezes, não é mais tão difícil decorar um texto, não é tão misterioso como antes, (que) estava mais restrito a nossa arte. Os influenciadores digitais fazem publicidades, com um briefing para seguir, então acho que naturalizou-se muito”.

"A arte da atuação em si, se a pessoa tem um bom acompanhamento, um bom coach durante as gravações, dá conta de fazer. Quem está a fim de correr atrás, consegue aprender", completa a atriz. Vale lembrar que Jade Picon, influencer que estreou como atriz em "Travessia", esteve envolvida em uma polêmica por assumir um papel da novelas das 21h sem ter estudado para ser atriz.