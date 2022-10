Iran Malfitano criticou trabalho de Felipe Neto, em 'A Fazenda 14' - Reprodução/Playplus

Iran Malfitano criticou trabalho de Felipe Neto, em 'A Fazenda 14'Reprodução/Playplus

Publicado 19/10/2022 21:36 | Atualizado 19/10/2022 21:36

Rio - Iran Malfitano opinou sobre o trabalho de Felipe Neto durante conversa na tarde desta quarta-feira em "A Fazenda 14". O assunto começou após Deborah Albuquerque trocar o nome do influenciador pelo do irmão, Luccas Neto, e afirmar que a filha que teve com Bruno Salomão gosta do trabalho do youtuber.



fotogaleria

"Bom, eu não gosto e vou explicar o porquê. Se você olhar aquela revistinha que ele colocou e vendeu a primeira, numa das atividades tinha: caso, trepo ou mato, se não me engano. Você tem que ler as coisas que você dá pra sua filha", afirmou Iran. "Perdão! É o platinadinho", corrigiu Déborah.

"Nada contra. Eu conheço os dois. Só que, quando você pega aquele livro que foi vendido nas bancas e lê, tem uma das atividades está: caso, trepo e mato. Três pessoas que você treparia. P*ta que pariu. Pra uma criança? Pelo amor de Deus", disse ator. "Deixa eu me retratar, pelo amor de Deus, o Luccas eu acompanho. O Felipe eu nunca assisti. A gente controla mesmo, pode acreditar", garantiu Deborah.

"Mas abre o olho. Mesmo assim, abra o olho pra tudo. Eu como pai zeloso, digo: acompanhe tudo. Entro em rede social, entro em histórico de pesquisa, eu entro em tudo", reforçou Iran. "Ainda quero te conhecer. Quer dizer, milha filha quer te conhecer. Muito. Ela é muito sua fã. Ele não me responde no direct, o que eu vou fazer?", finalizou a peoa.