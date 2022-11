Paolla Oliveira usa look arrasador em ensaio da Grande Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 13/11/2022 12:12

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, apostou em um look coladinho e com recortes para curtir mais um ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na noite deste sábado. Rainha de Bateria da agremiação, a atriz usou um macacão, que deixava à mostra sua calcinha fio-dental. O visual ainda era composto por um par de uvas com pedras aplicadas. As fotos da produção completa foram publicadas pela artista no Instagram.