Paraíso do Tuiuti aposta em fantasias leves e coloridas no Carnaval do ano que vemEwerton Pereira/Divulgação

Publicado 15/11/2022 13:28 | Atualizado 15/11/2022 13:28

Rio - A preparação para o Carnaval do ano que vem segue a todo vapor na Paraíso do Tuiuti. A escola de São Critóvão aposta no conforto e organiza um desfile com fantasias bem leves e coloridas para narrar a fabulesca história da chegada dos búfalos no Brasil, mais precisamente na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Com isso, os componentes poderão sambar e se divertir ainda mais durante a passagem pela Marquês de Sapucaí. O enredo “Mogangueiro da cara preta” será desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo.



"Nós começamos essa trajetória na Índia. Reza a lenda que os búfalos saíram de lá e vieram parar no Brasil. A Índia é um país com uma cultura riquíssima e trazemos já na abertura da escola uma explosão de cores incríveis para iniciar a nossa história. O componente vai poder brincar e muito na Avenida porque as fantasias estão bem leves. Queremos que todos aproveitem ao máximo esse samba fantástico que o Tuiuti vai levar para a Sapucaí", conta João Vitor.

A agremiação será a primeira a desfilar na Segunda-Feira de Carnaval. No mês passado, Mayara Lima foi coroada Rainha de Bateria da escola. A dançarina passou por todas as etapas dentro de uma escola de samba até chegar nesse cargo, foi da ala de crianças, passista, musa, princesa e agora rainha.

Inscrições para alas de comunidade



No ano que vem, a azul e amarelo de São Cristóvão terá 2.800 componentes, divididos em 26 alas. Quem quiser desfilar em uma ala do Tuiuti precisa ficar atento. O cadastramento é realizado sempre às segundas-feiras, a partir das 19h, na quadra da escola. Os interessados devem se dirigir ao local, levando documento de identificação, CPF, comprovante de residência e precisam pagar uma taxa no valor de R$ 130. Após o pagamento da taxa, os inscritos terão direito a receber a camisa do enredo e a carteirinha da escola. A quadra do Tuiuti fica no Campo de São Cristóvão, 33, em São Cristóvão.