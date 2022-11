Editais voltados ao carnaval de rua tiveram prazo de inscrição prorrogado para o dia 29 de novembro - Banco de imagens / Agência O Dia

Editais voltados ao carnaval de rua tiveram prazo de inscrição prorrogado para o dia 29 de novembroBanco de imagens / Agência O Dia

Publicado 24/11/2022 12:57 | Atualizado 24/11/2022 13:02

Rio – O prazo de inscrição dos editais “Turmas de Bate-Bolas RJ” e “Blocos nas Ruas RJ” foi prorrogado para o dia 29 de novembro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), que irá investir R$ 11,8 milhões no carnaval de rua através do pacote “Folia RJ 2023”, do qual as chamadas fazem parte.

Voltado para grupos artísticos que trabalham com a confecção de peças de vestuário características do carnaval de rua, o edital “Turmas de Bate-Bolas RJ” vai premiar 100 projetos, cada um com R$ 25 mil, que realizarem uma palestra, oficina ou exposição de forma presencial em escolas públicas ou organizações da sociedade civil (OSC).

A chamada “Bloco nas Ruas RJ” é dividida em duas categorias e vai garantir um investimento de R$ 3,1 milhões. Na primeira, voltada à blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. A segunda vai atender associações, federações ou ligas representantes de ao menos cinco blocos, quinze delas sendo recompensadas com R$ 125 mil.

"O maior espetáculo da Terra está garantido em 2023. Estamos com editais abertos para investir na cultura, na geração de empregos e no empreendedorismo da população fluminense. Para podermos atender a todos, é muito importante que, ao realizar o cadastro, o proponente finalize todas as etapas no nosso sistema e submeta a inscrição. Só assim ele estará concorrendo a uma das vagas dos editais", explica a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Interessados nos editais devem se inscrever pela plataforma Desenvolve Cultura até às 18h do dia 29 de novembro. O resultado preliminar tem publicação prevista para 8 de dezembro.

O pacote “Folia RJ 2023” ainda conta com outros dois editais. O “Folias de Reis RJ” é voltado para mestres foliões credenciados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), e teve o prazo de inscrição encerrado na última quarta-feira. Já o "Não Deixe o Samba Morrer 2”, será lançado nos próximos dias e é destinado a festivais realizados pelas escolas de samba para a escolha ou apresentação de seus sambas-enredos.