Imperatriz Leopoldinense irá realizar o seu primeiro ensaio de rua neste domingo (27)Divulgação

Publicado 24/11/2022 12:26

Rio - Esquentando os tamborins rumo ao Carnaval de 2023, a Imperatriz Leopoldinense promove, neste domingo (27), seu primeiro ensaio de rua, na Professor Lacê, no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio, em frente à quadra da escola. A concentração para componentes e segmentos começará às 16h.

O calendário leopoldinense prevê ainda outros dois ensaios de rua neste ano, nos dias 11 e 18 de dezembro, na Rua Cardoso de Morais, em Bonsucesso. Além dos treinos externos, a Imperatriz também promove, semanalmente, às sextas-feiras, seus ensaios de quadra, com entrada gratuita.

Em 2023, a verde, branco e ouro será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, do carnavalesco Leandro Vieira.