Rainhas de Bateria brilham em evento na Cidade do Samba

Rio - A Cidade do Samba, na Zona Portuária, ferveu, na noite deste sábado, com a abertura do Rio Carnaval 2023 e o lançamento dos sambas-enredo. As Rainhas de Bateria do Grupo Especial arrasaram no primeiro dia de mini desfiles. Entre elas estavam Viviane Araújo, do Salgueiro, Lexa, da Unidos da Tijuca, Evelyn Bastos, da Mangueira, e Darlin Ferrattry, do Império Serrano.

As beldades mostraram muito samba no pé e estilo no evento. Com um macacão cheio de brilhos e transparência, Viviane Araújo esbanjou boa forma e ainda trocou beijinhos com o marido, Guilherme Militão. Evelyn Bastos apostou em um body cavado combinado com uma saia transparente, que valorizava seu corpo escultural. Lexa exibiu as curvas ao usar um macacão curtinho e com pedrarias. Já sua mãe, Darlin Ferrattry, elegeu macacão brilhoso combinado com robe branco.

