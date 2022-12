Lorena Improta samba muito em ensaio do Viradouro para Carnaval 2023 - Daniel Pinheiro / AgNews

Lorena Improta samba muito em ensaio do Viradouro para Carnaval 2023Daniel Pinheiro / AgNews

Publicado 07/12/2022 09:06 | Atualizado 07/12/2022 09:35

Rio - A dançarina e influenciadora Lorena Improta, de 29 anos, aproveitou a noite de terça-feira para cair no samba durante o ensaio da Unidos do Viradouro, agremiação em que será musa pela segunda vez no Carnaval 2023. O evento ocorreu na quadra da escola, localizada no bairro do Barreto, na cidade de Niterói.

Para a ocasião, Lorena, que é casada com o cantor Leo Santana, escolheu um cropped sem alça e uma saia, trabalhados em pérola, e manteve as madeixas soltas. No ensaio, a loira sambou muito ao lado de Carolina Macharethe, que também é musa da escola de samba.