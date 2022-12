Unidos da Tijuca inicia neste sábado (10) a temporada de ensaios comerciais em sua quadra - Divulgação

Unidos da Tijuca inicia neste sábado (10) a temporada de ensaios comerciais em sua quadraDivulgação

Publicado 09/12/2022 12:52

Rio – A Unidos da Tijuca inicia, neste sábado (10), às 22h, a sua temporada de ensaios-show. A noite de samba acontece na quadra da escola, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.

A banda Swing Carioca abre o evento e apresenta os maiores sucessos da música nacional retrô. Em seguida, a bateria Pura Cadência, do mestre Casagrande, e os intérpretes oficiais da Unidos da Tijuca, Wantuir Oliveira e Wic Tavares, embalam o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus André e Denadir Garcia, e o segundo casal, Rafael Gomes e Lohane Lemos.

Apresentações de todos os segmentos acontecerão ao longo da noite, incluindo baianas, passistas e velha guarda.

A entrada é franca para o público até as 23h, devendo ser retirada no site do Sympla. Após o horário, o ingresso custará R$ 20.

A Unidos da Tijuca será a quarta escola a desfilar no domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro, pelo Grupo Especial com o enredo "É onda que vai… É onda que vem… Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.

A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo. Há estacionamento no local.