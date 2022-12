Drag Queen Suzy Brasil será o diabo no desfile da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 08/12/2022 16:17 | Atualizado 08/12/2022 16:20

Rio - A Drag Queen Suzy Brasil está confirmada no desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2023. O projeto do enredo desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira vislumbra o pós morte de Lampião e constrói uma narrativa que leva o mais famoso cangaceiro ao céu e ao inferno, baseando-se no conteúdo fantástico de clássicos da literatura de cordel que abordam o tema. Para fugir da obviedade pegar carona no sarcasmo, o Leandro convidou Suzy, interpretada pelo ator Marcello Souza, para performar o diabo em pessoa na alegoria que aborda a passagem de Lampião pelo inferno.