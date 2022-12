Ex-BBB Thelma Assis é anunciada como musa da Mangueira no Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:45 | Atualizado 08/12/2022 14:49

Rio - A ex-BBB Thelma Assis vai encarar a maratona do Carnaval novamente em dose dupla em 2023. A médica acaba de ser anunciada como musa da escola de samba Mangueira no Carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela vem como destaque de chão no abre alas da sua escola de coração, a Mocidade Alegre.

"O Carnaval é um momento muito importante para mim. Para nós, sambistas, é a concretização de algo que a gente planeja durante o ano inteiro. É a nossa colheita. Fiz a abertura do meu Carnaval 2023 com a primeira edição do Sambadela, evento que criei para celebrar o samba e trazer protagonismo para a comunidade preta. Já estou bastante ansiosa para a maratona que mais uma vez será intensa com ensaios, quadras e avenida! Desfilarei como musa da Mangueira, no Rio de Janeiro, e destaque de chão da Mocidade Alegre, minha escola do coração em São Paulo. Ambas com enredos fortes, que me trazem pertencimento e exaltam a nossa ancestralidade”, comemora.

A Mocidade Alegre é a 5ª a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, e leva para a avenida o enredo ‘Yasuke’, contando a história do primeiro samurai negro. Já a Mangueira traz o enredo ‘A África que a Bahia Canta’, abordando a diversidade e a pluralidade de construções, imaginações e recriações de África através dos cortejos negros do carnaval baiano. Com desfile marcado para o dia 19 de fevereiro, a escola vai destacar a centralidade da musicalidade e o forte protagonismo feminino, retratando diferentes organizações afro carnavalescas.