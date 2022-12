Juarez Souza é coroado como rei da bateria da Acadêmicos de Niterói - Divulgação/Ewerton Pereira

11/12/2022

Rio - Juarez Souza foi coroado como rei de bateria da Acadêmicos de Niterói, na noite deste sábado, durante a festa de lançamento do CD de sambas-enredos da Série Ouro, na Cidade do Samba. Após os mini desfiles das 15 escolas de samba do grupo de acesso, o estudante de medicina e maquiador profissional recebeu a faixa e a coroa para reinar à frente dos ritmistas da Cadência de Niterói.

"Ser coroado em um local onde se faz um evento voltado para os sambistas é de extrema representatividade. Me senti privilegiado por poder compartilhar essa alegria com todos que estavam ali se divertindo, foi um momento incrível e muito especial", declarou o rapaz de 36 anos, que cruzou a Marquês de Sapucaí como rei de bateria na Acadêmicos do Sossego, no desfile deste ano.

A cerimônia para coroar Juarez aconteceu minutos antes da apresentação da agremiação de Niterói. O presidente da escola, Hugo Junior, foi o responsável por passar a faixa para o rei, enquanto a primeira-dama do Império Serrano e amiga de Juarez, Rosana Farias, foi quem coroou a majestade dos ritmistas da bateria Cadência de Niterói, de mestre Demétrius Luiz.

O Acadêmicos de Niterói será a sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro, com o enredo “O Carnaval da Vitória”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.