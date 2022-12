Georgette Bond é a nova Rainha de Bateria da Cubango - Divulgação

14/12/2022

Rio - Após brilhar como passista na Cubango, Georgette Bond foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da agremiação. Ela reinará à frente da Ritmo Folgado, dos mestres Marcelo GB e Vini Lemos, e ao lado da madrinha Maryanne Hipólito, no desfile da Intendente Magalhães, pela Série Prata, no Carnaval de 2023.

"Sinto-me honrada e grata por esta oportunidade e defenderei a integridade desta posição. Com o ânimo elevado e a vontade no coração, vamos levar o Cubango de volta à Sapucaí! Ela merece", afirma a dançarina, que já foi passista no Salgueiro e Unidos de Bangu, além de musa do Império da Tijuca e da Inocentes de Belford Roxo.

Georgette ainda reflete sobre sua trajetória na Cubango e a ascensão ao novo posto. "Cheguei na escola em 2019, vim como passista de Pablo G e todos me trataram super bem. Aprendi muito sobre comunidade, amizade, respeito e valores. Choramos, suamos, trabalhamos duro juntos como escola. Desde então, em 2022, fui coroada rainha das passistas. Ao longo destes anos aprendi tantas coisas com a Cubango e esta comunidade, mas uma coisa que admiro é a adversidade que esta escola enfrenta em conjunto. E juntos podemos conquistar qualquer coisa", frisa.

Em 2023, a Cubango será a 12ª escola a pisar na Intendentes Magalhães, pela Série Prata, no dia 25 de janeiro. A escola vai apresentar o enredo “Fruto da África no Brasil de fé: Candomblé”, dos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques, uma reedição de 2005.