Tia Surica na PortelaReprodução Internet

Publicado 19/12/2022 18:50 | Atualizado 19/12/2022 20:08

Rio - A sambista Tia Surica, ícone da Portela, recebeu convite para ser embaixatriz do Cordão da Bola Preta. O anúncio foi feito durante um evento promovido pela instituição nais tradicional do carnaval carioca, no último fim des semana.

"É muito importante para nós ter uma integrante do calibre da Tia Surica em nossa corte. O Bola Preta é carnaval e tradição, assim como ela mesma, então pensamos em fazer essa homenagem. Estamos muito felizes por ela ter aceitado o nosso convite", comemorou o presidente do Bola, Pedro Ernesto Marinho.

Aos 82 anos, a presidente de honra da Portela e pastora da Velha Guarda da escola será uma das estrelas do desfile, no Sábado de Carnaval. Fundado em 1918, o Bola Preta completa 104 anos em 2022. Nomes como Neguinho da Beija Flor, Selminha Sorriso, Leandra Leal, Paolla Oliveira e Maria Rita já integram a corte. Outra novidade para 2023 é a atriz Emanuelle Araújo, que fará sua estreia como musa.

Tia Surica publicou em seu Instagram, nesta segunda-feira (19), o vídeo do momento no qual foi anunciada embaixatriz do cordão.