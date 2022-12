Com decotão arrasador, Viviane Araújo recebe Cacau Protásio e mais famosas na quadra do Salgueiro

Rio - A noite deste domingo foi marcada pela última edição de 2022 do evento Salgueiro Convida. Nesta noite, a agremiação da Tijuca recebeu a São Clemente e a Porto da Pedra. Belíssima como sempre, a rainha de bateria da vermelho e branco Viviane Araújo mostrou toda sua desenvoltura à frente da bateria Furiosa.

Com um decote arrasador, Vivi atraiu olhares. No entanto, a beldade só tinha olhos para seu marido, Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Viviane também posou ao lado de Cacau Protásio, Tati Minerato e Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa.

Em 2023, o Salgueiro apresentará o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A agremiação será a penúltima escola de samba a desfilar na Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro.

