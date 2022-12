Susana Vieira vai desfilar pela Grande Rio no Carnaval 2023 - Reprodução Internet

Publicado 21/12/2022 12:09 | Atualizado 21/12/2022 12:13

Rio - A atriz Susana Vieira, de 80 anos, vai desfilar pela Grande Rio no Carnaval 2023. A artista, que já foi rainha de bateria da agremiação, contou a novidade no Instagram e disse estar feliz com seu retorno à escola de Caxias após quatro anos de afastamento.

fotogaleria

"Alô Grande Rio! Alô Caxias! A mãe está on! Que alegria voltar ao Carnaval e sempre com vocês!!! Ansiosa e feliz!!!", escreveu na legenda das imagens. Em 2023, a Grande Rio vai homenagear o sambista Zeca Pagodinho.

O último desfile de Susana na agremiação foi em 2018. Em 2019, a atriz ainda estava se recuperando da leucemia e preferiu não desfilar. Em 2020, a artista esteve no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mas apenas para assistir à sua escola do coração.