Lexa samba muito na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa, de 27 anos, compareceu ao último ensaio da Unidos da Tijuca do ano, na quadra da agremiação, na noite desta quarta-feira. De vestido curto e com transparências, a cantora, que é Rainha de Bateria da amarelo e azul, mostrou muito samba no pé e esbanjou simpatia. Vale lembrar que a Unidos da Tijuca vai levar para a Avenida no ano que vem toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos-os-Santos.

