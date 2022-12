Alcione visita o barracão da Mangueira e recebe o croqui de seu figurino para o Carnaval 2023 - Reprodução Internet

Alcione visita o barracão da Mangueira e recebe o croqui de seu figurino para o Carnaval 2023Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 11:58

Rio - A cantora Alcione, de 75 anos, já está no clima do Carnaval 2023. Uma das figuras mais importantes da Estação Primeira de Mangueira, a Marrom mostrou aos seus seguidores do Instagram, na noite desta quinta-feira, o momento em que recebeu o croqui de seu figurino para cruzar a Avenida no ano que vem.

fotogaleria

"Tarde especial: visitando o barracão da minha Mangueira e recebendo o croqui do meu figurino das mãos dos talentosos @gui.estevao e @anniksalmon!", escreveu Alcione na legenda da foto. "Eparrey Oyá, Eparrey mainha, Quando o verde encontra o rosa, Toda preta é rainha! Nos aguardem", completou a artista.

Em 2023, a Mangueira vai levar para a Marquês de Sapucaí o enredo "As Áfricas que a Bahia canta", que pretende mostrar a musicalidade baiana por meio dos cortejos afro, com foco no lado feminino. A agremiação será a última escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro.