02/01/2023

Rio - A Imperatriz Leopoldinense se pronunciou, nesta segunda-feira, após Antonia Fontenelle criticar a velha-guarda da agremiação ao comentar o look usado por Janja na posse de Luis Inácio Lula da Silva, no último domingo. Em nota, a escola de samba convidou a primeira-dama para ser madrinha da ala no desfile deste ano.

"Os ataques infundados de quem desconhece a história do carnaval atingem não somente à nossa Agremiação, mas, sobretudo, nossa comunidade, torcedores, componentes e, consequentemente, todo o mundo do samba. Exigimos respeito aos nossos sessenta e três anos de história em benefício da arte e da cultura popular brasileira", diz o comunicado.

A escola de Ramos ainda anunciou ter solicitado à Riotur que Fontenelle seja impedida de se credenciar para "qualquer finalidade ou função nos desfiles das escolas de samba". Em ofício, a agremiação defende que "sua falta de decoro a uma agremiação atinge todas as outras no espetáculo". O documento foi assinado por Cátia Drumond, presidente-executiva da Imperatriz Leopoldinense.

Com a repercussão do caso, a escola de samba Unidos da Tijuca se manifestou em apoio à Imperatriz e repudiou os ataques de Antonia: "Detentora de oito títulos do carnaval carioca, a Imperatriz Leopoldinense é um dos pilares do movimento cultural que move o Rio de Janeiro e todo o mundo. Foi pioneira quando implantou em 1967 o departamento cultural, com o pensamento em acolher e fazer germinar futuros artistas desse movimento de extrema importância para o nosso país. Nós, da Unidos da Tijuca repudiamos as ofensas que a mesma recebeu. Queríamos deixar nosso apoio e afirmar que estamos juntas na luta por respeito pelo nosso movimento. Contem com a nossa agremiação."

No último domingo, Antonia Fontenelle causou polêmica ao citar a Imperatriz Leopoldinense em vídeo que criticava o look escolhido por Janja na posse de Luis Inácio Lula da Silva (PT) como Presidente da República. Nos Stories do Instagram, a apresentadora comparou a roupa da primeira-dama à velha-guarda da escola de Ramos. "É uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu? Nem é a velha guarda da Mangueira, Mocidade ou Grande Rio, é Imperatriz Leopoldinense. Só por Deus...", disse a influenciadora, enquanto acompanhava a cerimônia pela televisão.

