Escolas de samba se pronunciam após ataques de Antonia Fontenelle à Imperatriz LeopoldinenseMontagem/Instagram/Divulgação

Publicado 03/01/2023 17:42 | Atualizado 03/01/2023 17:52

"A Estação Primeira de Mangueira, em nome da presidenta Guanayra Firmino e da presidenta da velha-guarda Gilda Moreira, reafirma seu apoio a coirmã Imperatriz Leopoldinense pelos ataques sofridos por uma influenciadora digital. Nossa cultura merece respeito e nenhum ataque ou ofensa será tolerado. Conte com a Mangueira, Imperatriz!", diz a nota publicada nas redes sociais pela liderança da agremiação.

A velha-guarda da Portela também repudiou os ataques da apresentadora: "Nos solidarizamos à escola coirmã e à primeira-dama na certeza de que o preconceito, o racismo e a intolerância não têm lugar no carnaval, bem como em toda sociedade", afirmou, após Antonia classificar a Imperatriz como "uma escola apática, não fede e nem cheira".

Já a Beija-Flor de Nilópolis pediu mais respeito à escola de Ramos: "Entendemos que os comunicadores da nossa sociedade têm como função primordial promover e exaltar nossa cultura. E não o contrário. Por isso, não é aceitável que milhões de internautas se deparem com ofensas e comentários depreciativos a qualquer escola de samba", declarou a agremiação.

"Mesmo entre nós, quando competimos na Marquês de Sapucaí, prevalece sempre a cordialidade e a reverência diante da história, dos símbolos, das tradições e das comunidades associadas a cada pavilhão. Quem acompanha o espetáculo e dele já fez parte precisa ter a mesma consciência, principalmente diante do público", finaliza o comunicado da Beija-Flor, que ainda apoiou o ofício enviado pela Imperatriz à Riotur.

Atual campeã do Carnaval carioca, a Acadêmicos do Grande Rio usou o Instagram para se pronunciar: "As Velhas-Guardas de todas as agremiações são compostas daqueles que guardam os saberes mais profundos da nossa cultura e, por isso, são os que merecem mais respeito. Qualquer manifestação contrária a isso não nos representa como instituição. Estamos com vocês, Imperatriz Leopoldinense!", diz a postagem.

Confira o pronunciamento das agremiações:

Acadêmicos do Salgueiro: "Reza a boa educação que devemos respeitar os mais velhos pois eles, naturalmente, são dotados de mais experiência e sabedoria. Desrespeitar a Velha-Guarda de uma escola de samba é, além de má educação, passar por cima de um legado construído à base de luta e resistência para que o maior espetáculo da Terra aconteça na proporção que tem. Mais que isso, é ignorância. Nosso apoio à Imperatriz Leopoldinense, reconhecidamente uma das principais escolas de samba do Carnaval e a todos os integrantes de sua Velha Guarda que, assim como em todas as nossas comunidades, são os guardiões da memória da nossa gente."

Império Serrano: "As entidades carnavalescas e os seus componentes merecem todo respeito. O Império Serrano se solidariza com a Imperatriz Leopoldinense pelos ataques direcionados à sua Galeria da Velha Guarda. O respeito deve imperar, especialmente sobre aqueles que deram suas vidas pela cultura popular, colaborando diretamente na construção do maior espetáculo da terra."

Mocidade: "A Mocidade Independete de Padre Miguel se solidariza com as ofensas sofridas e se coloca à disposição para estar junta na luta contra todo tipo de ataque à nossa cultura. Portanto, somoes contra o credenciamento da sra. Antonia Fontenelle para qualquer finalidade ou finção nos desfiles das escolas de samba."

Paraíso do Tuiuti: "Todo o nosso respeito aos mais velhos, a quem construiu e pavimentou o chão que pisamos hoje. Por isso, estamos ao lado da nossa coirmã Imperatriz Leopoldinense. Ninguém vai soltar a mão de ninguém! Um viva para todas as Velhas-Guardas!"