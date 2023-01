Janja foi convidada para desfilar com a Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) se pronunciou, nesta terça-feira (3), em apoio à Imperatriz Leopoldinense após Antonia Fontenelle criticar a Velha Guarda da escola enquanto comentava o vestido usado por Janja na posse de Lulal. A presidente da agremiação, Cátia Drumond, solicitou que a Liga não credenciasse a youtuber para o evento, caso seja solicitado.

Na nota oficial, a Liga escreveu: "A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), através de sua Diretoria, repudia os comentários depreciativos dirigidos no último domingo, 1°, contra a Imperatriz Leopoldinense e sua Velha Guarda inserida no contexto das 12 agremiações de Grupo Especial do Rio de Janeiro, a verde e branca do bairro de Ramos é merecedora de respeito e deferência. Merecem o mesmo tratamento os sambistas de sua comunidade que, nos 63 anos de história da Agremiação, mantiveram-se conectados a seus valores, sua tradição e seus desfiles memoráveis, resultantes em oito campeonatos. Como maior representação cultural do País diante dos olhos do mundo, a folia carioca merece e demanda consideração e valorização diante de suas Escolas e de seu povo."

No vídeo polêmico, que viralizou na última segunda feira (2), a youtuber disse enquanto comentava a escolha de look da primeira dama: "É isso. Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense", e explicou: "Escola apática, nem fede, nem cheira. É a Imperatriz Leopoldinense. Nem é a velha guarda da Mangueira, da Mocidade ou da Grande Rio". Após convidar a primeira dama Janja para ser madrinha da Velha Guarda, a Imperatriz será a quarta escola a desfilar na segunda feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro.