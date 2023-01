Após ataques à Imperatriz, Antonia Fontenelle pode ter possível pedido credenciamento negado pela Liesa - Montagem/Instagram/Divulgação

Publicado 04/01/2023 14:06 | Atualizado 04/01/2023 15:14

Rio - Jorge Perlingeiro demonstrou apoio à Imperatriz Leopoldinense, após Antonia Fontenelle criticar a velha-guarda da agremiação enquanto comentava o look usado por Janja na posse de Lula, no último domingo. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (LIESA) confirmou ao Dia, nesta quarta-feira, que acatará o pedido de Cátia Regina Drumond Espindola de Freitas, presidente da agremiação, e negará o pedido de credenciamento da loira no Carnaval carioca, caso ele seja feito.

"A Antonia nunca pediu para ser credenciada pela Liesa. Mas se ela pedir o credenciamento, vamos acatar ao pedido da Imperatriz de não aceitar. A escola tem o direito à repulsa. Mas vale reforçar que não há como proibir a Antonia de participar do Carnaval, de ir ao Sambódromo. Ela pode comprar o ingresso para assistir aos desfiles, pode ser convidada por algum camarote. E ela será bem recebida por quem a convidou", afirmou Jorge, que opinou sobre o comentário feito pela loira. "Houve uma indelicadeza", resumiu.

A Imperatriz enviou um ofício para a Liesa, nesta terça-feira, pedindo o "não credenciamento" da atriz para o Carnaval. "Diante do ocorrido, a presidência da Imperatriz Leopoldinense, junto a sua diretoria, seus componentes e sua comunidade, solicitam à esta instituição o não credenciamento da Sra. Antonia Fontenelle para qualquer finalidade ou função nos Desfiles das Escolas de Samba. Sua falta de decoro a uma agremiação atinge todas as outras envolvidas no espetáculo", diz o documento.







No mesmo dia, Liesa emitiu um comunicado para mostrar solidariedade à Imperatriz e aos valores do Samba. "A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (LIESA), através de sua Diretoria, repudia os comentários depreciativos dirigidos no último domingo, 1º, contra a Imperatriz Leopoldinense e sua Velha Guarda. Inserida no contexto das 12 agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a verde e branca do bairro de Ramos é merecedora de respeito e deferência. Merecem o mesmo tratamento os sambistas de sua comunidade que, nos 63 anos de história da Agremiação, mantiveram-se conectados a seus valores, sua tradição e seus desfiles memoráveis, resultantes em oito campeonatos. Como maior representação cultural do País diante dos olhos do mundo, a folia carioca merece e demanda consideração e valorização diante de suas Escolas e de seu povo".

Entenda

Antonia opinou sobre o look escolhido por Janja na posse de Lula (PT) através de um vídeo e causou polêmica. "Olha, gente: isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas acho que não precisa, isso aqui é a minha opinião, a opinião de uma mulher básica", disse a youtuber e ex-mulher de Marcos Paulo. "'Por que, Leopoldinense, Antonia?' Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu? Nem é a velha-guarda da Mangueira, Mocidade ou Grande Rio, é Imperatriz Leopoldinense. Só por Deus!", completou.