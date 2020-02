Antônia Fontenelle desfila com febre e quer Grande Rio campeã

Rio - A atriz Antônia Fontenelle, 45 anos, se despede do Carnaval, onde desfila há 12 anos. E com 40 graus de febre, ela diz que vai chorar "o tempo inteiro". "São anos nesta escola já pegou fogo e fez o Carnaval em 15 dias, já perdeu por um décimo. Minha expectativa é de que em meu último ano de carnaval a Grande Rio seja campeã", disse.



A atriz, que também desfilou em São Paulo no sábado, conta que intensificou o exercício físico para o desfile. "Malhei 20 dias bem pesado pra dar uma secada". A musa conta que acordou com febre e tomou remédios para conseguir desfilar .



"Peguei muita chuva na Gaviões. Já vinha em uma batida de gravação com o Rodrigo Faro desde quinta. Hoje acordei daquele jeito, 40 graus de febre, dor de cabeça, no corpo e na coluna."



A atriz diz que a energia para o desfile virá da bateria. "Quando dá o grito e a bateria entra dá muita força".