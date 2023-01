Renata Frisson, a Mulher Melão, é anunciada como musa da Mangueira - Daniel Pinheiro/ Divulgação

Publicado 05/01/2023 16:10

Rio - Afastada do Carnaval carioca desde 2016, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, retorna à Marquês de Sapucaí neste ano como musa da Mangueira. A convite de Cleyton Marques, ela se juntou ao time de beldades da verde e rosa e esteve no barracão da agremiação nesta quinta-feira. Ao DIA, a funkeira declarou seu amor pela escola de samba e adiantou que sua fantasia será 'bem pequenininha'.

"Sou apaixonada pelo Carnaval carioca. Pra mim, é um estilo de vida. Sempre gostei, desde criança. Após quase cinco anos afastada, decidi voltar com tudo, com o pé direito Aceitei na hora o convite do Cleyton, porque a Mangueira sempre me arrepiou, me encantou", comentou a cantora e influenciadora digital.

Ousada, Melão promete causar na Avenida. "Pedi uma fantasia bem pequenininha e eles vão realizar esse desejo. Eu vou amar ver a Mangueira entrar e participar do desfile da escola", afirma ela, que já desfilou na Grande Rio, Império Serrano, Paraíso do Tuiuti, Inocentes de Belford Roxo e Lins Imperial.

Neste ano, a Mangueira levará pra avenida o enredo “As Áfricas que a Bahia canta”, desenvolvido pela dupla de carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão.