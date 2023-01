Imperatriz Leopoldinense pretende recriar look de Janja na posse para ensaio técnico - Reprodução/Instagram/Ricardo Stuckert

Publicado 06/01/2023 18:52

DIA que a direção vai avaliar a proposta para o figurino da Velha-Guarda da verde, branco e ouro de Ramos no ensaio técnico marcado para 22 de janeiro, na Marquês de Sapucaí. Rio - A Imperatriz Leopoldinense pretende recriar o look usado por Janja Silva na posse de Lula, após Antonia Fontenelle citar a escola de samba ao criticar a roupa da primeira-dama nas redes sociais . Nesta sexta-feira, a assessoria de impresa da agremiação confirmou aoque a direção vai avaliar a proposta para o figurino da Velha-Guarda da verde, branco e ouro de Ramos no ensaio técnico marcado para 22 de janeiro, na Marquês de Sapucaí.

"Estamos estudando a ideia. O tempo é curto para elaborar os figurinos e também preciso da aprovação da própria estilista. Mas seria um jeito de homenagear nossa escola, nossos baluartes, e a Helô Rocha, que é uma estilista brasileira", afirmou Cátia Drumond, citando a gaúcha responsável pela criação do conjunto que Janja vestiu na cerimônia do último domingo, em Brasília.

A ideia surgiu depois de Antonia Fontenelle comparar o figurino da primeira-dama com o da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense, e, na ocasião, ela disse: "Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira". Nesta quinta-feira, a youtuber realizou uma transmissão ao vivo para comentar a polêmica e se pronunciou após a escola de Ramos solicitar à Liesa que a loira seja impedida de se credenciar para os desfiles da Sapucaí no Carnaval deste ano.

"Porque eu digo que vocês são apáticos, vocês acham que podem me barrar da Sapucaí? Que pedância! Estão pensando que estão falando com quem, uma p*tinha de carnaval? Vocês me respeitem que eu tenho história no carnaval, nunca vivi de Carnaval, não, por**. Pelo contrário, eu ajudei e não foi pouco", disse ela, que desfilou durante 14 anos na Grande Rio, dois anos na Império Serrano e um ano como rainha de bateria na Mocidade Independente de Padre Miguel.