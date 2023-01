Bloco Boi Tolo é um dos grupos confirmados para este domingo (8) - Reprodução Facebook

Publicado 06/01/2023 17:15 | Atualizado 06/01/2023 17:29

Rio - O Carnaval não oficial já tem hora e data para começar a desfilar no Centro e na Zona Portuária do Rio. A festividade tem início neste domingo (8) com 34 blocos passando por locais como Praça XV, Museu de Arte Moderna (MAM) e Buraco do Lume.

A iniciativa é capitaneada pela liga dos blocos não oficiais, a Desliga dos Blocos, que neste ano promete fazer um manifesto contra o esvaziamento do Centro. De acordo com um documento enviado por Luis Otávio Almeida, representante do grupo, o local, em sua tradição, serviu como moradia para a elite e como berço cultural do país. No entanto, esse espaço está cada vez mais abandonado, conforme diz a carta.

"O processo de degradação do Centro, brutalmente acelerado nos últimos anos, está o levando à desertificação, o que traz uma total falta de segurança. A Elite, que há um século não mora lá, agora parece também não querer o local nem para trabalho. O povo, tão carente por moradia, não recebe nenhum incentivo para voltar ao local. Sem habitantes, o comércio também agoniza", diz o documento.

A Desliga deseja que a prefeitura e os governos estadual e federal deem uma atenção maior ao "grande patrimônio histórico, cultural, artístico e social" que é o Centro da cidade.

"Precisamos que o Centro retome a vida sem nenhuma praça a menos. Queríamos falar de Carnaval, mas nenhum show pode acontecer quando o palco está abandonado. Confiamos que esse clamor ressoe na sociedade civil e no poder público e que já vejamos esforços a partir deste ano", completa o documento.

Em meio a pedidos de retomada do Centro, o desfile de blocos de rua deve voltar com tudo neste ano depois de enfrentar dois anos de pandemia. Em 2021, inclusive, não houve desfile . Neste domingo (8), 34 blocos iniciam o Carnaval não oficial independente da previsão do tempo. Os primeiros grupos começam a desfilar a partir das 9h, como o Bloco do Zeca, e o último inicia às 18h com o Bloco To Be Wild.

Confira a programação:

PÇXV

- 10h - Toques para Odudua

- 11h - Bloco da Insana (Escadaria da antiga ALERJ)

- 16h - BOI TOLO

- 18h - Bloco To Be Wild

RUA DO MERCADO (BECO DO BOI TOLO)



- 10h - Lamba bloco

- 11h - Butano na Bureta

- 12h - Balanço Zona Sul

- 13h - Nosso bloco

- 14h - Que pena, amor

- 15h - Traz A Caçamba

- 16h - Percussaça

ARCO DO TELES

- 11h - Bloconcé

- 12h - Calcinhas Bélicas

- 13h - Pomba Idosa

- 14h - Batuquebato

- 15:30h - Os Biquínis de Ogodô Convidam as Sungas de Odara

BURACO DO LUME

- 11:30h - Orquestra Circônica

- 13h - Mulheres Rodadas

- 15h - Caramuela

- 16h - Vem Cá, Minha Flor



PRAÇA MAUÁ

- 13h - Filhotes Famintos

- 16h - Pyranhas do Nilo

ATERRO (próx. ao Teatro Marionetes)

- 10:30h - Fanfarrinha

MORRO DA CONCEIÇÃO

- 9h - Amores Líquidos

PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO - Fórum na Rua 1⁰ de março

- 14h – Maracutaia

ALERJ

- 17h - Blonk



MARECHAL ÂNCORA

- 13h - Besame Mucho

LAPA – Lampadário

- 13:20h - Planta na Mente

PIRA OLÍMPICA

- 11h - Canários do Reino

SACADURA CABRAL 57 - SAÚDE

- 9hs - Bloco do Zeca

- 11h - Piratas Ordinários



CINELÂNDIA

- 15h - Bola Laranja

RUA DO CARMO

- 15h - Só Toca Bloco



MAM

- 9h - Mistérios há de pintar