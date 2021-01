Desliga dos Blocos veta carnaval em 2021 PH de Noronha /divulgação

Por Thalita Queiroz*

Publicado 25/01/2021 18:31

Rio - A liga dos blocos não oficiais da cidade do Rio, o Desliga dos Blocos, decidiu não colocar os blocos nas ruas em 2021 por causa da pandemia da covid-19. Assim como o atual prefeito Eduardo Paes, que descartou a possibilidade do carnaval acontecer em julho, o grupo acredita que este não seja o momento propício para a realização de uma das maiores festas do país.



De acordo com um dos participantes do Desliga dos Blocos, Luis Otavio Almeida, não há condições da festa ser a mesma. "É certo que teremos que reinventar o nosso carnaval e que neste ano o encontro, a folia nas ruas, os abraços, os beijos descompromissados e as paixões de carnaval não vão existir como as conhecemos", conta o integrante.

O movimento do Desliga dos Blocos não vê legitimidade na Prefeitura nem para autorizar nem para vetar a festa. "O que fará que ela não aconteça é o senso de responsabilidade das ligas, dos blocos e dos foliões", reflete Luis Otavio. Ele completa: "Quando a pandemia passar, com certeza iremos paras as ruas, independentemente do mês e do ano".



O integrante do movimento estima que o Desliga dos Blocos tenha mais de 50 blocos adeptos à iniciativa em defesa do Carnaval Livre. Aos foliões que fazem parte do Desliga dos Blocos, Luis faz um pedido: "Curtam o carnaval em casa", pede o integrante.

Sebastiana também veta a festa de carnaval

Para a Sebastiana, Associação de Blocos de Rua do Rio, foi um alívio receber a informação do cancelamento definitivo para o carnaval 2021. "O retorno dos blocos às ruas só poderá se dar quando houver vacina e imunização de toda a população, condição essa que assegure todos. Outras prioridades se colocam no sentido de que se possa reerguer o Rio, principalmente no que toca a saúde e o trabalho. Para nós, o mais importante nesse momento é o cuidado com as pessoas, o controle da pandemia e o respeito à vida e ao luto das famílias", disse em nota.

Punição para quem descumprir a medida



Procurada, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que ainda não há um planejamento consolidado para a aplicação de penalidades para os foliões que decidirem comemorar a data de fevereiro e julho nas ruas. No entanto, de acordo com o secretário da Seop, Breno Carnevalle, a secretaria está fazendo operações diárias de fiscalização e que as legislações municipais serão cumpridas.



"Pode ocasionar infrações administrativas e multas. Estamos trabalhando para que as medidas de proteção à vida sejam cumpridas, nos termos da resolução elaborada pela secretaria de saúde", alertou o secretário.



A Polícia Militar também informou que não há um planejamento definido. A PM ressaltou ainda que equipes têm desenvolvido um amplo trabalho de conscientização desde o início da pandemia. "Muito mais do que uma questão de segurança pública, esta é uma questão de respeito ao próximo. A Polícia Militar segue à disposição para apoiar as necessidades solicitadas pelos órgãos fiscalizadores em suas respectivas ações. Os policiais militares estão instruídos a priorizar a conscientização e o diálogo no contato com os cidadãos", disse em nota. Procurada, ainformou que ainda não há um planejamento consolidado para a aplicação de penalidades para os foliões que decidirem comemorar a data de fevereiro e julho nas ruas. No entanto, de acordo com o secretário da Seop,, a secretaria está fazendo operações diárias de fiscalização e que as legislações municipais serão cumpridas."Pode ocasionar infrações administrativas e multas. Estamos trabalhando para que as medidas de proteção à vida sejam cumpridas, nos termos da resolução elaborada pela secretaria de saúde", alertou o secretário.também informou que não há um planejamento definido. A PM ressaltou ainda que equipes têm desenvolvido um amplo trabalho de conscientização desde o início da pandemia. "Muito mais do que uma questão de segurança pública, esta é uma questão de respeito ao próximo. A Polícia Militar segue à disposição para apoiar as necessidades solicitadas pelos órgãos fiscalizadores em suas respectivas ações. Os policiais militares estão instruídos a priorizar a conscientização e o diálogo no contato com os cidadãos", disse em nota.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes