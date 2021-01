Neguinho da Beija-Flor Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - Com quase 50 anos de serviços prestados ao Carnaval do Rio, Neguinho da Beija-Flor não anunciará sua escola 'aí, gente', em 2021. No início da tarde desta quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes (DEM) descartou, via redes sociais , as chances de ter um carnaval fora de época em julho deste ano, por conta do alto índice da Covid-19 na cidade. O intérprete da agremiação nilopolitana concorda em gênero, número e grau com o prefeito.

"Concordo plenamente com ele. Eu sou apaixonado por Carnaval, vivo do Carnaval, e sou contra. Não pode ter! Pelo amor de Deus! E olha que preciso. Vou passar sufoco, porque além da festa ser um prazer, é meu sustento. Mas o mais importante agora é a saúde", comentou Neguinho. "O prefeito é apaixonado por carnaval, portelense fanático, está sempre na Sapucaí. Deve ter doído nele, também. Mas acertou", completou.

A covid-19 foi particularmente dolorosa na família Beija-Flor. No dia 11 de dezembro, o ex-presidente da escola e prefeito do município de Nilópolis, Farid Abraão David, irmão de Anísio, morreu por complicações do vírus, após dias no hospital. Na última segunda-feira (18), o comerciante Abraão David, irmão de Farid, também morreu. A causa da morte não foi informada oficialmente. Além da família David, outros componentes da agremiação também faleceram nos últimos meses.

"Eu perdi meu presidente, amigos. Estuo no carnaval há quase 50 anos e este foi um dos mais dolorosos. Não tem como desfilar em cima de defunto, de dor. Não teve Olimpíada, não teve Parintins, não teve festa junina em Caruaru e Campina Grande, não tem como ter desfile, também. Eu tive Covid-19 e graças a Deus me recuperei, mas vi o problema que é. Vamos cuidar da saúde", afirmou Neguinho.

Paes: 'impossível neste momento'

Mais cedo, no Twitter, Eduardo Paes explicou o adiamento da festa, inicialmente marcada para os dias 11 e 12 de julho. "Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qualquer sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano em 2021. Certamente em 2022 poderemos(todos devidamente vacinados) celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos", disse o prefeito.