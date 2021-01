Não haverá comemoração com blocos de rua e desfiles na Sapucaí, devido à pandemia de covid-19 Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por iG

Publicado 18/01/2021 15:49 | Atualizado 18/01/2021 15:57

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial, nesta segunda-feira, o decreto que institui ponto facultativo em repartições públicas municipais no dia 15 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. No entanto, a folia segue suspensa.



Dessa maneira, assim como no estado do Rio de Janeiro, o município vai manter o feriado nos dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e terça de Carnaval), mas não haverá comemoração com blocos de rua e desfiles na Sapucaí, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a publicação, a Secretaria Municipal de Saúde editará resolução regulamentando o expediente nas unidades de Saúde da rede pública municipal neste período.