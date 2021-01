Prefeito Eduardo Paes participa da divulgação do terceiro Boletim Epidemiológico da Covid-19,no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova. Na foto, o Prefeito Eduardo Paes. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/01/2021





Paes nunca escondeu sua paixão pela festa, mas diz que "parece sem qualquer sentido" realizá-la neste ano, ainda que o Rio de Janeiro já tenha começado a vacinação contra a Covid-19. "É uma ironia do destino: logo eu sou o primeiro prefeito a não ter carnaval", lamentou. Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021 "Estamos conversando com a secretaria de Cultura para que 'escultores, pintores, bordadeiras, figurinistas, desenhistas, artesãos' - estou quase cantando Martinho da Vila - tenham algum tipo de auxílio. Eu já vinha desde a transição tentando observar essa história do carnaval. Temos uma questão objetiva: a pandemia não vai se resolver até julho. E isso exige uma preparação que é impossível de ser feita. Não vi esse ânimo das escolas. Não vi esse ânimo em quem financia o desfile", afirmou o prefeito.Paes nunca escondeu sua paixão pela festa, mas diz que "parece sem qualquer sentido" realizá-la neste ano, ainda que o Rio de Janeiro já tenha começado a vacinação contra a Covid-19. "É uma ironia do destino: logo eu sou o primeiro prefeito a não ter carnaval", lamentou.

Governo do Rio sanciona calendário oficial com carnaval fora de época em julho



O calendário de datas oficiais do Estado do Rio de Janeiro foi alterado, incluindo no mês de julho de todo ano o “CarnaRio – Carnaval fora de época”, para estimular o turismo. É o que define a lei 9.174/20, do deputado Dionísio Lins (PP), que foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial Extra do dia 12 de janeiro.



Segundo o texto, a medida estimula o aquecimento da economia com a criação de postos de empregos e venda de produtos e serviços. A organização das comemorações relativas à data deverá contar com a participação das ligas, agremiações e blocos carnavalescos, e ainda da Secretaria de Estado responsável pela pasta da Cultura.