PM dispersa foliões em Austin, na Baixada Fluminense Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:40 | Atualizado 12/02/2021 08:41

Rio - A Polícia Militar usou gás lacrimogênio para dispersar a aglomeração que se formou para a passagem de um bloco não autorizado, na noite desta quinta-feira, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Também houve grande concentração de foliões em Magé, próximo a prefeitura da cidade, mas não houve tumulto.

LEIA MAIS: Eduardo Paes faz apelo para que população não vá a festas durante o Carnaval



No Rio, a prefeitura implantou pontos de bloqueio para barrar ônibus e vans de fretamento. Na quarta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), pediu a colaboração dos cariocas para que não comprem ingressos de festas marcadas para o período do Carnaval. Em live no Instagram, Paes garantiu que a Prefeitura do Rio está fiscalizando as redes sociais e sites de vendas de ingressos para coibir as festas pela cidade durante o feriado. No Rio, a prefeitura implantou pontos de bloqueio para barrar ônibus e vans de fretamento. Na quarta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), pediu a colaboração dos cariocas para que não comprem ingressos de festas marcadas para o período do Carnaval. Em live no Instagram, Paes garantiu que a Prefeitura do Rio está fiscalizando as redes sociais e sites de vendas de ingressos para coibir as festas pela cidade durante o feriado.

Publicidade

De acordo com informações, as pessoas que sairiam em um bloco cancelado, em Austin, combinaram de se reunir em bares. Alguns estabelecimentos não quiseram recebê-los e fecharam.

Após a chegada da PM, foliões fantasiados passaram a correr pelas ruas e os agentes tiveram que usar gás lacrimogêneo para conseguir dispersar a aglomeração. Ainda não há informações se houve prisões.



Publicidade

Polícia dispersa bloco clandestino em Nova Iguaçu.

Crédito: WhatsApp O Dia#ODia pic.twitter.com/UJMe0qrMIl — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2021



Aglomeração em Magé Reprodução/TV Globo Em Magé, a concentração das pessoas iniciou por volta das 23h, próximo a prefeitura e ninguém estava de máscara.

Publicidade

Bloco das Piranhas em Magé causa grande aglomeração nas ruas

Crédito: WhatsApp O Dia#ODia pic.twitter.com/MxmLGa8OHE — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2021

A Prefeitura do Rio decretou mais uma medida para evitar as aglomerações durante o feriado de Carnaval e publicou, nesta quinta-feira, em Diário Oficial uma decisão para proibir desfiles de agremiações, blocos carnavalescos e atividades recreativas em áreas públicas e quiosques da orla durante o feriado de Carnaval. De acordo com o decreto, locais que tenham aglomerações e desrespeitem as regras serão interditados e multados.

Publicidade

Os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e guardas municipais também poderão apreender mercadorias, equipamentos para a realização de shows, instrumentos musicais e veículos. O material ficará apreendido em um depósito em Bonsucesso, na Zona Norte. Já os veículos rebocados, serão encaminhados para o Depósito Público, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

As medidas começam a valer da 0h desta sexta-feira (12) e vão até às 6h do dia 22 de fevereiro.