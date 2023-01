Ensaios de rua da Unidos de Vila Isabel recomeçam nesta quarta-feira após pausa para as festas de final de ano - Diego Mendes / Vila Isabel

Publicado 10/01/2023 14:20 | Atualizado 10/01/2023 14:20

Rio – A Unidos de Vila Isabel retoma, nesta quarta-feira (11), os seus ensaios de rua no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Após uma breve pausa feita para as festas de fim de ano, os componentes da escola se reunirão mais uma vez em evento gratuito para o público.

Com o retorno dos ensaios, aqueles presentes poderão acompanhar de perto como está a preparação dos principais segmentos para o desfile, além de curtir o ritmo da bateria Swingueira de Noel, o canto da comunidade, a interpretação musical do carro de som, a dança dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e a apresentação da comissão de frente. Passistas, musas e a velha-guarda também marcarão presença.

A concentração acontece a partir das 20h em frente à Basílica Nossa Senhora de Lourdes, onde os componentes se reunirão para iniciar a apresentação, que segue em direção à quadra da Unidos de Vila Isabel, no sentido da Praça Barão de Drummond. A agremiação será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira de Carnaval, e apresentará o enredo “Nessa festa, eu levo fé!”, do carnavalesco Paulo Barros.

O ensaio de rua desta quarta-feira é apenas o primeiro de cinco que acontecerão no dia da semana até 8 de fevereiro. Para fechar a temporada que leva ao desfile, a escola ainda realizará um ensaio técnico no Sambódromo no dia 11 do mesmo mês.